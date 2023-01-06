Стрелявший по сербам албанец задержан в Косово

© Фото: Depo Photos Keystone Press Agency Globallookpress

Правоохранительные органы самопровозглашенной республики Косово задержали подозреваемого в ранении двух молодых сербов на юге края в канун православного Рождества. Об этом сообщила полиция республики.

«Региональное отделение полиции в Урошеваце ... установило, а затем задержало подозреваемого А.К. в возрасте 33 лет», - передает РИА Новости сообщение полиции Косово со ссылкой на Twitter ведомства.

Задержанный находится под стражей, начато следствие.

Ранее появилась информация, что албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождественский сочельник сербам в Косово. В результате нападения были ранены подросток 11-ти лет и 21-летний молодой человек. Местные сербы в Готовуше перекрыли автотрассу с требованием задержать виновного.