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Стрелявший по сербам албанец задержан в Косово

Игнат Далакян
21:13 06.01.2023
Задержанный находится под стражей, начато следствие.
Стрелявший по сербам албанец задержан в Косово
© Фото: Depo Photos Keystone Press Agency Globallookpress
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Правоохранительные органы самопровозглашенной республики Косово задержали подозреваемого в ранении двух молодых сербов на юге края в канун православного Рождества. Об этом сообщила полиция республики.

«Региональное отделение полиции в Урошеваце ... установило, а затем задержало подозреваемого А.К. в возрасте 33 лет», - передает РИА Новости сообщение полиции Косово со ссылкой на Twitter ведомства.

Задержанный находится под стражей, начато следствие.

Ранее появилась информация, что албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождественский сочельник сербам в Косово. В результате нападения были ранены подросток 11-ти лет и 21-летний молодой человек. Местные сербы в Готовуше перекрыли автотрассу с требованием задержать виновного.

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