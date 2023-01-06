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Жители на юге Косова перекрыли автотрассу из-за покушения на сербов

Игнат Далакян
19:57 06.01.2023
Протестующие требуют задержания албанца, напавшего на сербов.
Жители на юге Косова перекрыли автотрассу из-за покушения на сербов
© Фото: Predrag Milosavljevic XinHua Globallookpress
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Жители населенного пункта Готовуша на юге непризнанного Косова, где албанец открыл огонь по сербам во время празднования Рождественского сочельника, начали перекрывать дороги. Об этом сообщило национальное телевидение Сербии РТС.

Как передает телеканал, собравшиеся в знак протеста на месте покушения местные жители начали перекрывать проезжую часть.

Сообщается, что уже перекрыто движение на областной трассе Урошевац - Штпрце. Протестующие требуют задержания албанца, напавшего на сербов.

Ранее появилась информация, что албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождественский сочельник сербам в Косово. В результате нападения были ранены подросток 11-ти лет и 21-летний молодой человек.

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