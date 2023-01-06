Албанец открыл стрельбу по отмечающим Рождественский сочельник сербам в Косово

В районе города Штрпце были ранены подросток 11-ти лет и 21-летний молодой человек, сообщает местная газета.

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Албанец открыл огонь из автоматического оружия по двум сербам во время празднования Рождественского сочельника. Об этом сообщила газета «Вечерне новости» со ссылкой на Канцелярию по Косову и Метохии при правительстве Сербии.

Как сообщает газета, в результате происшествия в районе города Штрпце были ранены подросток 11-ти лет и 21-летний молодой человек из проезжающего рядом автомобиля. Пострадавшие были в срочном порядке госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.

Также уточняется, что в момент нападения молодые люди шли по обочине дороги и несли на вечернюю церемонию специальное полено - «бадняк», когда злоумышленник открыл по ним огонь.