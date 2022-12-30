Полянский: большинство стран ООН понимает, что поставки оружия Украине затягивают конфликт

По словам дипломата, представители многих государств высказываются за то, чтобы конфликт был завершен.

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Подавляющее большинство стран в Организации Объединенных Наций понимают, что поставки вооружений Украине затягивают конфликт. Об этом в ходе трансляции в своем Telegram-канале заявил первый заместитель Постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Таких стран достаточно много. Есть и представители западных стран, которые могут подойти и высказать понимание, сожаление в связи с тем, что они вынуждены какую-то линию озвучить», – добавил дипломат.

Он отметил, что сейчас многие высказываются за то, чтобы конфликт был завершен.

Напомним, недавно Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что участие США и других государств в наведении украинского оружия спровоцирует правовые последствия. По его словам, Кремлю точно известно, что в использовании установок HIMARS на Украине участвуют американские специалисты, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников.