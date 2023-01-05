AP: новый пакет помощи Украине обойдется США в три миллиарда долларов

Отмечается, что кроме Bradley в новый пакет помощи войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP и «большое количество» ракет и других боеприпасов.

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Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Киеву обойдется почти в три миллиарда долларов. Это самый крупный пакет помощи Украине. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на чиновников США.

«Помощь на сумму около 2,85 миллиарда долларов является крупнейшим из пакетов военного оборудования, который Пентагон изъял из своих запасов для отправки на Украину», - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что кроме Bradley в новый пакет помощи войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP и «большое количество» ракет и других боеприпасов.

Ранее информационный портал The Daily Caller рассказал, что поддержавшие военную помощь Украине законодатели Соединенных Штатов заработали на акциях военно-промышленного комплекса. Согласно изданию, в прошлом году члены Конгресса США одобрили военную помощь Украине в целом на сумму более 20 миллиардов долларов, включая вооружения и технику на 12,7 миллиардов долларов, которые направляются Киеву напрямую со складов МО США.