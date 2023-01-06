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МО РФ: киевский режим продолжил артобстрелы несмотря на объявление Россией режима прекращения огня

14:11 06.01.2023
Ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Несмотря на то, что Россия объявила о введении режима прекращения огня с 6 по 7 января, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск. Ответным огнем украинские позиции, осуществлявшие обстрелы, были подавлены. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Краснолиманском направлении ВСУ произведено четыре минометных обстрела российских позиций. В районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики три артиллерийских обстрела. Из района населенного пункта Новопавловка Запорожской области произведено восемь артиллерийских обстрелов», - заявил Конашенков.

Напомним, российский лидер Владимир Путин, по предложению патриарха Кирилла, поручил ввести 6-7 января режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения. Однако украинская сторона не поддержала эту идею.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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