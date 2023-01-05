Путин поручил Шойгу ввести 6-7 января режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения на Украине

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Президент Российской Федерации поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, в Кремле призвали украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова.