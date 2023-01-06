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Жертвовать народом ради западных игр: Полянский раскритиковал отказ Киева от перемирия на Рождество

Марина Крижановская
01:19 06.01.2023
Первый зампостпреда РФ при ООН отметил, что противник России - безжалостные преступники-националисты, не имеющие уважения к святыням.
Жертвовать народом ради западных игр: Полянский раскритиковал отказ Киева от перемирия на Рождество
© Фото: imagebroker Ferdinand Hollweck Globallookpress
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Отказ киевских властей от 36-часового перемирия на Рождество - один из главнейших христианских праздников - следует расценивать как их готовность пожертвовать своим народом ради целей Запада. С таким заявлением обратился первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат отметил, что власти Киева не имеют уважения к святыням. Свои мысли он изложил в аккаунте в Twitter.

«Это еще одно напоминание о том, с кем мы воюем на Украине - с безжалостными преступниками-националистами, готовыми пожертвовать своей страной и своим народом ради западных геополитических игр, не имеющими уважения к святыням», - написал Полянский.

Напомним, президент России Владимир Путин по предложению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла поручил ввести временное перемирие по случаю Рождества Христова с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023 года.

После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал указания ввести на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон.

Немногим позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о нежелании заключать перемирие с Москвой на Рождество. Он назвал это «прикрытием» для подготовки к новой атаке.

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