Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

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В Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Отмечено, что тревога прозвучала в указанных регионах практически одновременно.

Согласно данным официального ресурса по оповещению, уведомления начали поступать в 09:53 по московскому времени. Напомним, президент Российской Федерации поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о нежелании заключать перемирие с Москвой на Рождество. По его словам, РФ может использовать эту возможность, чтобы остановить продвижение украинских войск.