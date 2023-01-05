Секретарь СНБО Украины заявил, что Киев отказывается поддерживать рождественское перемирие
Ранее Шойгу отдал указания ввести 6-7 января режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения на Украине.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя предложение России о временном прекращении огня, заявил, что Украина отвергает любые переговорные процессы с Российской Федерацией.
«Никаких переговоров с ними (с Москвой - прим. ред.)», - сказал Данилов в эфире телеканала «Украина-24».
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции РФ на Украине. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал указание о введении режима прекращения огня с 12:00 6 января на 36 часов.