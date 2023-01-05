Секретарь СНБО Украины заявил, что Киев отказывается поддерживать рождественское перемирие

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции РФ на Украине. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал указание о введении режима прекращения огня с 12:00 6 января на 36 часов.

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