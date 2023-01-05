Палата представителей Конгресса США в седьмой раз не смогла избрать спикера

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Палата представителей американского Конгресса в седьмой раз и третий день подряд не может избрать спикера и приступить к работе.

Лидер республиканцев, которые сейчас занимают большинство в нижней палате Конгресса США, Кевин Маккарти снова не смог переубедить внутрифракционную оппозицию, 19 представителей которой отдали свой голос за альтернативного кандидата - конгрессмена Байрона Дональдса, передает РИА Новости.

Еще один представитель республиканской партии, Мэтт Гетц, отдал голос бывшему президенту Дональду Трампу, который не заседает в американском Конгрессе и не участвует в выборах.

Кевин Маккарти набирает 201 голос при том, что для победы нужна поддержка как минимум 218 членов Конгресса. Все 212 членов демократической партии США проголосовали за своего лидера Хакима Джеффриса.

Ранее в Соединенных Штатах не смогли выбрать спикера Палаты представителей американского Конгресса в шестой раз. За представителя республиканской партии Кевина Маккарти проголосовали 201 человек. Американский президент Джо Байден назвал постыдной ситуацию, при которой нижняя палата Конгресса США не может функционировать. Это первый случай за сто лет, когда не удается избрать спикера Палаты представителей Конгресса США одним туром.