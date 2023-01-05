В Конгрессе США с шестого раза не смогли выбрать спикера нижней палаты

Республиканец Макарти потерял еще один голос, но это не приблизило победу других кандидатов.

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В США снова не смогли избрать спикера нижней палаты Конгресса. Шестой тур окончился ничем, ни один кандидат не смог набрать необходимых 218 голосов. Прямую трансляцию голосования вел телеканал C-Span.

По сравнению с третьим туром, республиканец Кевин Маккарти потерял популярность - за него проголосовали 201 человек. Ранее сообщалось о 202 голосах в его пользу.

В качестве альтернативы ему выдвинули его однопартийца от штата Флорида Байрона Дональдса. Его поддержали 20 человек. Конгрессвумен родом из Украины Виктория Спартц воздержалась от голосования.

За кандидата от Демократической партии Хакима Джеффриса стабильно проголосовали его однопартийцы, все 212 человек. Выборы будут продолжаться, пока кто-то из претендентов не наберет 218 голосов. Американский президент Джо Байден назвал сложившуюся ситуацию «постыдной».