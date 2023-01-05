Байден назвал постыдной ситуацию, при которой нижняя палата Конгресса не может функционировать

Это первый за 100 лет случай, когда не получается избрать спикера Палаты представителей Конгресса одним туром. Подобная ситуация была в 1923 году - тогда голосование проводилось в девяти турах для выбора спикера.

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Американский президент Джо Байден высказал свое беспокойство по поводу отсутствия возможности у Палаты представителей Конгресса США приступить к работе. Напомним, там до сих пор путем голосования не могут избрать спикера. По этой причине законодательный орган США не функционирует.

Во время общения с журналистами в штате Кентукки Байден ответил, что он думает о сложившейся ситуации. Он отметил, что она вызывает стыд.

«Ну конечно же, я обеспокоен. Есть две причины. Первая заключается в том, что это стыдно для страны. И в данном случае я говорю буквально. Ситуация, при которой Конгресс не может функционировать, просто-напросто вызывает стыд. Мы - величайшая страна в мире. Как это возможно? И у нас и без того было много проблем с нападками на наши институты», - цитирует его ТАСС.

В настоящее время США переживают первый за 100 лет случай, когда не получается избрать спикера Палаты представителей Конгресса одним туром. Заседание было завершено 3 января вечером и возобновилось в среду, 4-го. Подобная ситуация была в 1923 году - тогда голосование проводилось в девяти турах для выбора спикера.

Немногим ранее сообщалось, что республиканцы-консерваторы сорвали первый день работы Палаты представителей. Демократическая партия поддерживала демократа Хакима Джефриса, он получил 212 голосов. В то же время республиканец Кевин Маккарти потерял один голос - в этот раз за него проголосовали 202 человека.