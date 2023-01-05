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Байден назвал постыдной ситуацию, при которой нижняя палата Конгресса не может функционировать

Марина Крижановская
01:08 05.01.2023
Это первый за 100 лет случай, когда не получается избрать спикера Палаты представителей Конгресса одним туром. Подобная ситуация была в 1923 году - тогда голосование проводилось в девяти турах для выбора спикера.
Байден назвал постыдной ситуацию, при которой нижняя палата Конгресса не может функционировать
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress
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Американский президент Джо Байден высказал свое беспокойство по поводу отсутствия возможности у Палаты представителей Конгресса США приступить к работе. Напомним, там до сих пор путем голосования не могут избрать спикера. По этой причине законодательный орган США не функционирует.

Во время общения с журналистами в штате Кентукки Байден ответил, что он думает о сложившейся ситуации. Он отметил, что она вызывает стыд.

«Ну конечно же, я обеспокоен. Есть две причины. Первая заключается в том, что это стыдно для страны. И в данном случае я говорю буквально. Ситуация, при которой Конгресс не может функционировать, просто-напросто вызывает стыд. Мы - величайшая страна в мире. Как это возможно? И у нас и без того было много проблем с нападками на наши институты», - цитирует его ТАСС.

В настоящее время США переживают первый за 100 лет случай, когда не получается избрать спикера Палаты представителей Конгресса одним туром. Заседание было завершено 3 января вечером и возобновилось в среду, 4-го. Подобная ситуация была в 1923 году - тогда голосование проводилось в девяти турах для выбора спикера.

Немногим ранее сообщалось, что республиканцы-консерваторы сорвали первый день работы Палаты представителей. Демократическая партия поддерживала демократа Хакима Джефриса, он получил 212 голосов. В то же время республиканец Кевин Маккарти потерял один голос - в этот раз за него проголосовали 202 человека.

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