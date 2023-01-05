Звезда Marvel Реннер опубликовал видео из палаты отделения интенсивной терапии

На кадрах видно, как сестра актера делает ему массаж головы.

© Видео: @JeremyRenner, Twitter © Фото: @JeremyRenner, Twitter

Актер Джереми Реннер, снимавшийся в фильмах вселенной Marvel в роли Соколиного Глаза, опубликовал видео из палаты отделения интенсивной терапии.

На кадрах видно, как сестра актера делает ему массаж головы. Звезда Marvel продолжает восстанавливаться после несчастного случая со снегоуборочной машиной.

Ранее Джереми Реннер сделал первое селфи после несчастного случая. Он опубликовал фото в своей соцсети и написал, что шлет поклонникам свою любовь.

Напомним, что американский актер был доставлен в больницу с «обширными» травмами и сильной кровопотерей. Он пострадал, когда чистил дорогу у дома с помощью снегоуборочного комбайна. Соседи Реннерса видели, как комбайн наехал на его ногу.