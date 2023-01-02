Звезда Marvel Реннер госпитализирован в критическом состоянии

Актера доставили в медучреждение по воздуху.

© Фото: Famous, ZUMAPRESS, Globallookpress

Американский актер, исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel Джереми Реннер госпитализирован в критическом состоянии. Как отмечает издание Deadline, актера доставили в больницу по воздуху.

По информации представителя Реннера, актер находится в «критическом, но стабильном состоянии после получения травм в результате связанного с погодными условиями несчастного случая при уборке снега».

Ранее стало известно, что власти Барбадоса хотят взыскать компенсацию с потомков рабовладельцев, в число которых входит актер Бенедикт Камбербэтч. Уточняется, что усилия по взысканию ущерба от действий предков актера находятся «на самых ранних стадиях».