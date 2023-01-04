Звезда Marvel Реннер сделал первое селфи после несчастного случая
Он опубликовал фото в Instagram* и написал, что шлет поклонникам свою любовь.
© Фото: jeremyrenner Instagram
Актер Джереми Реннер, снимавшийся в фильмах вселенной Marvel в роли Соколиного Глаза, опубликовал селфи с больничной койки. Это первое фото актера после несчастного случая, произошедшего с ним 2 января. Он опубликовал его на своей страничке в социальной сети Instagram*.
«Спасибо вам всем за ваши добрые слова. Я сейчас слишком не в форме, чтобы печатать. Но я шлю любовь всем вам», - говорится в тексте публикации.
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