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Звезда Marvel Реннер сделал первое селфи после несчастного случая

Анастасия Бобылева
04:56 04.01.2023
Он опубликовал фото в Instagram* и написал, что шлет поклонникам свою любовь.
Звезда Marvel Реннер сделал первое селфи после несчастного случая
© Фото: jeremyrenner Instagram
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Актер Джереми Реннер, снимавшийся в фильмах вселенной Marvel в роли Соколиного Глаза, опубликовал селфи с больничной койки. Это первое фото актера после несчастного случая, произошедшего с ним 2 января. Он опубликовал его на своей страничке в социальной сети Instagram*.

«Спасибо вам всем за ваши добрые слова. Я сейчас слишком не в форме, чтобы печатать. Но я шлю любовь всем вам», - говорится в тексте публикации.

© jeremyrenner Instagram

Актер был доставлен в больницу с «обширными» травмами и сильной кровопотерей. Он пострадал, когда чистил дорогу у дома с помощью снегоуборочного комбайна. Соседи Реннерса видели, как комбайн наехал на его ногу.

*Meta Platfoms (владеет Facebook и Instagram) - организация, признанная экстремистской на территории РФ.

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