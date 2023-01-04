В стране и мире Звезда Marvel Реннер сделал первое селфи после несчастного случая Анастасия Бобылева Он опубликовал фото в Instagram* и написал, что шлет поклонникам свою любовь. © Фото: jeremyrenner Instagram Читайте нас на: Актер Джереми Реннер, снимавшийся в фильмах вселенной Marvel в роли Соколиного Глаза, опубликовал селфи с больничной койки. Это первое фото актера после несчастного случая, произошедшего с ним 2 января. Он опубликовал его на своей страничке в социальной сети Instagram*. «Спасибо вам всем за ваши добрые слова. Я сейчас слишком не в форме, чтобы печатать. Но я шлю любовь всем вам», - говорится в тексте публикации. © jeremyrenner Instagram Актер был доставлен в больницу с «обширными» травмами и сильной кровопотерей. Он пострадал, когда чистил дорогу у дома с помощью снегоуборочного комбайна. Соседи Реннерса видели, как комбайн наехал на его ногу. *Meta Platfoms (владеет Facebook и Instagram) - организация, признанная экстремистской на территории РФ. Экспертное мнение и аналитика