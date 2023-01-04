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В Конгрессе США с третьей попытки не смогли выбрать спикера нижней палаты

Анастасия Бобылева
04:06 04.01.2023
Республиканец Маккарти потерял один голос, теперь ему нужно 16 голосов, чтобы стать спикером.
В Конгрессе США с третьей попытки не смогли выбрать спикера нижней палаты
© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress
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Палата представителей Конгресса США предприняла третью, также безуспешную, попытку избрать спикера. Республиканцы-консерваторы сорвали первый день работы законодательного органа.

Демократа Хакима Джефриса по-прежнему поддержала вся его фракция, он получил 212 голосов. В то же время республиканец Кевин Маккарти потерял один голос - в этот раз за него проголосовали 202 человека.

Оппонент Маккарти Джим Джордан, соответственно, набрал 20 голосов против прежних 19. Чтобы кто-то из кандидатов был избран на новую должность, его должны поддержать большинством голосов (минимум 218). Пока этого не случилось, выборы будут продолжаться.

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