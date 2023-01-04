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Неубиваемые ракеты: эксперт оценил эффективность ракет «Циркон» на борту «Адмирала Горшкова»

Анастасия Бобылева
23:52 04.01.2023
Эксперт заявил, что ракеты «Циркон», находящиеся на борту фрегата «Адмирал Горшков» способны поразить даже крупные цели вроде эсминца или авианосца.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал выход на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту. Он также рассказал об эффективности таких ракет.

«Выход в мировой океан фрегата «Адмирал Горшков» знаменует новую страницу в жизни российского военно-морского флота и российских вооруженных сил», - считает он.

Обнаружить, перехватить или сбить ракету «Циркон» невозможно, отмечает эксперт. Она практически неубиваемая. При этом «Циркон» поражает цели как на море, так и на земле, в том числе крупные. По словам Литовкина, он может потопить авианосец, эсминец или даже фрегат.

«Несмотря на серьезную специальную военную операцию, которую проводит наша страна на Украине, мы строим самые современные корабли, мы имеем самое современное вооружение, которого нет ни у одной страны мира, в том числе самых богатых, самых могущественных, таких как Соединенные Штаты», - подчеркнул он.

Ранее российский президент Владимир Путин приказал отправить фрегат «Адмирал Горшков» на боевую службу. Он отправится в дальний поход по Атлантическому, Индийскому океанам и Средиземному морю. Доктор военных наук Константин Сивков оценил преимущества корабля.

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