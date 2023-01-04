Армия «Способен разгромить авианосную группу»: эксперт разъяснил, в чем преимущество «Адмирала Горшкова» Игнат Далакян Как объясняет эксперт, фрегат «Адмирал Горшков» способен разгромить противника, не входя в зону досягаемости, в первую очередь, ее палубной авиации. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков в беседе со «Звездой» раскрыл уникальные характеристики фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного ракетным комплексом «Циркон». «В настоящее время в Соединенных Штатах Америки нет противокорабельных крылатых ракет большой дальности. "Томагавки" имели дальность 550 километров. Новых ракет корабельного базирования большой дальности у США пока сегодня нет. Поэтому единственной ударной силой является палубная авиация. Корабль "Адмирал Горшков", имея на вооружении ракетный комплекс "Циркон" способен разгромить авианосную многоцелевую ударную группу при обеспечении полноценной выдачи целеуказания разведки, не входя в зону досягаемости всех средств поражения, которым располагает эта авианосная многоцелевая группа», - рассказал военный эксперт. Как объясняет Сивков, фрегат «Адмирал Горшков» способен разгромить авианосную многоцелевую ударную группу противника, не входя в зону досягаемости, в первую очередь, ее палубной авиации. Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отметил, что «Адмирал Горшков» - это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В ходе дальнего похода российского фрегата будут отрабатываться пуски гиперзвуковых ракет «Циркон», а также крылатых ракет. Приказ отправить на боевую службу фрегат Северного флота отдал президент Российской Федерации Владимир Путин. Экспертное мнение и аналитика