Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат СФ «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми «Цирконами»

Также глава МО РФ сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» с «Цирконами» отправляется в дальний поход по Атлантическому, Индийскому океанам и Средиземному морю.

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Президент России Владимир Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту. В церемонии выхода на боевую службу фрегата принимает участие министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Очень рад, поздравляю вас. Это очень большая совместная работа, которая завершилась хорошим, ожидаемым результатом. Приступить к выполнению задач», - сказал глава государства.

Также Сергей Шойгу сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» с «Цирконами» отправляется в дальний поход по Атлантическому, Индийскому океанам и Средиземному морю.

Ранее фрегат «Адмирал Горшков» выполнил цикл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», подтвердив тем самым ее готовность к применению.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.