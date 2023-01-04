Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат СФ «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми «Цирконами»
Президент России Владимир Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту. В церемонии выхода на боевую службу фрегата принимает участие министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
«Очень рад, поздравляю вас. Это очень большая совместная работа, которая завершилась хорошим, ожидаемым результатом. Приступить к выполнению задач», - сказал глава государства.
Также Сергей Шойгу сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» с «Цирконами» отправляется в дальний поход по Атлантическому, Индийскому океанам и Средиземному морю.
Ранее фрегат «Адмирал Горшков» выполнил цикл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», подтвердив тем самым ее готовность к применению.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.