В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Неонацисты за 4 часа обстреляли Донецкую область 61 снарядом

Марина Крижановская
23:25 04.01.2023
Обстрел производился по населенным пунктам Донецк, Ясиноватая, Каштановое.
Неонацисты за 4 часа обстреляли Донецкую область 61 снарядом
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Читайте нас на:

Украинские боевики подвергли массированному обстрелу сразу несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. В частности, под обстрел попали Донецк, Ясиноватая, Каштановое.

В период с 18:46 по 22:47 украинские националисты выпустили по указанным населенным пунктам 61 снаряд различного калибра: 122, 152 и 155 миллиметров.

По большей части обстрел велся из Авдеевки. Информацию сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«19:35 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров. 19:45 - н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19:55 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметров <...> 22:40 - н.п. Курахово - г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», - написало представительство в Telegram-канале.

В новогоднюю ночь украинские боевики выпустили более 40 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке. Немного позднее, в тот же день 1 января, неонацисты девятью снарядами «натовского» калибра обстреляли Донецк и Горловку.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:05 В стране и мире
Делегация США в середине января посетит Тайвань
17:14 Армия
Видео
«Кочующий миномет»: как военнослужащие ЦВО обучаются тактике в тыловых районах СВО
13:43 Армия
Видео
Шойгу: в ходе похода «Адмирала Горшкова» будет отрабатываться применение гиперзвуковых ракет
12:56 Армия
Видео
ВКС РФ сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в районе Краматорска и Новопавловки
12:00 Армия
Видео
Глава Генштаба ВС РФ исполнил желание девочки из Подмосковья в рамках акции «Елка желаний»
Популярное
Видео
Военный эксперт рассказал, как могут отрабатываться стрельбы «Цирконами» в ходе похода «Адмирала Горшкова»
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.