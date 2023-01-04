Неонацисты за 4 часа обстреляли Донецкую область 61 снарядом

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Украинские боевики подвергли массированному обстрелу сразу несколько населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. В частности, под обстрел попали Донецк, Ясиноватая, Каштановое.

В период с 18:46 по 22:47 украинские националисты выпустили по указанным населенным пунктам 61 снаряд различного калибра: 122, 152 и 155 миллиметров.

По большей части обстрел велся из Авдеевки. Информацию сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«19:35 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров. 19:45 - н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19:55 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметров <...> 22:40 - н.п. Курахово - г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», - написало представительство в Telegram-канале.

В новогоднюю ночь украинские боевики выпустили более 40 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке. Немного позднее, в тот же день 1 января, неонацисты девятью снарядами «натовского» калибра обстреляли Донецк и Горловку.