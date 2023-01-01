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Боевики в новогоднюю ночь выпустили более 40 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке

Максим Крюков
01:35 01.01.2023
Украинские националисты использовали РСЗО и артиллерию «натовского» образца калибром 155 мм.
Боевики в новогоднюю ночь выпустили более 40 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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Вооруженные формирования украинских националистов обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив более 40 снарядов из крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Удары начались за три минуты до наступления Нового года. Боевики выпустили 4 снаряда калибром 155 мм по Петровскому району Донецка. Далее обстрелы продолжились.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:10 - н.п. Александрополь - г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 ракет РСЗО; 00:18 - н.п. Курахово - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 00:21 - н.п. Курахово - г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 00:43 - н.п. Галициновка - г. Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

По Макеевке были зафиксированы 3 серии обстрелов: удары пришлись на Кировский и Червоногвардейский районы города. Всего радикалы выпустили 3 снаряда из РСЗО и 8 снарядов из артиллерии «натовского» образца калибром 155 мм. Также радикалы обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив 5 снарядов калибром 122 мм.

Вечером 31 декабря вечером украинские боевики обстреляли город Первомайск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Под удар попала больница. В результате пострадали два сотрудника медицинского учреждения.

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