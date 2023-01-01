Украина выпустила девять снарядов «натовского» калибра по Донецку и Горловке

Из-за регулярных обстрелов в населенных пунктах ДНР гибнут мирные жители. Недавно после удара украинских националистов по Донецку погибли три человека, включая маленького ребенка.

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Украинские боевики выпустили девять снарядов «натовского» калибра по Донецку и Горловке. Об этом заявляет представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:20 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщении.

Также указано, что в 20:45 со стороны населенного пункта Сухая Балка был произведен удар по Горловке. Обстреливали также снарядами 155-мм калибра.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими националистами Донецка погибли три человека, в том числе трехмесячный ребенок.