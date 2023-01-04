Сербия увеличит в три раза число бойцов спецназа армии

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Сербии увеличит спецназ армии с 1,6 тысячи до 5 тысяч бойцов. Об этом заявил президент страны Александр Вучич на пресс-конференции по итогам года.

«Главной задачей всего 2023 года будет увеличить 1,6 тысячи бойцов специальных подразделений армии Сербии до 5 тысяч. Зарплаты будут огромными, и приглашаю всех молодых парней, потому что основные зарплаты будут свыше 2 тысяч евро, плюс доплаты за дежурства, ночные смены», - цитирует РИА Новости президента Сербии.

Сербский лидер сообщил, что «от одной европейской страны» получены по контракту ракеты и пусковые установки, но не уточнил, какие и откуда.

Ранее Александр Вучич назвал страны, отозвавшие признание независимости Косово. По словам сербского лидера, 106 стран не признают независимость Косово, а всего 84 недвусмысленно признают.

До этого президент Сербии заявля, что Сербии удалось избежать полномасштабного конфликта в Косово. По словам Вучича, эскалация могла привести к «катастрофе» с Североатлантическим альянсом.