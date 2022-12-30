Вучич заявил, что Сербия избежала катастрофы с НАТО в Косово

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Сербии удалось избежать полномасштабного конфликта в Косово, который бы в конечном итоге мог привести к «катастрофе» с Североатлантическим альянсом. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич.

«Я сегодня вечером буду говорить о деталях, почему нам на этот раз удалось избежать катастрофы, почему приштинские власти не пришли на север. Но у нас была бы катастрофа с НАТО, нам удалось избежать ее в этот момент», - приводит его слова ТАСС.

Ранее Вучич призвал соотечественников демонтировать баррикады в непризнанном Косово. Он мотивировал это наличием необходимых гарантий.

Позже президент Сербии сообщил, что разбирать баррикады на севере Косово и Метохии начнут утром в четверг, 29 декабря. Отмечалось, что это долгий процесс, которому необходимо некоторое время.