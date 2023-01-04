Вучич назвал отозвавшие признание независимости Косово страны

Целых 106 стран не признают независимость Косово, а всего 84 недвусмысленно признают, заявил Вучич.

© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич назвал девять государств, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово.

«Целых 106 стран не признают независимость Косово, а всего 84 недвусмысленно признают. Три страны не до конца ясны. У нас есть девять, которые отозвали признание: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы. Ожидаем и десятую», - цитирует РИА Новости сербского президента.

Ранее Министерство иностранных дел России было обеспокоено ситуацией в Косово из-за курса на эскалацию при поддержке Соединенных Штатов и Европейского союза. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что пока не поздно заставить Приштину отказаться от воинственных планов, которые чреваты дестабилизацией Балкан.

До этого Вучич заявил, что Сербия избежала полномасштабного конфликта в Косово. По словам президента Сербии, эскалация могла привести к «катастрофе» с НАТО.