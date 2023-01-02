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МИД РФ обеспокоен ситуацией в Косово из-за курса на эскалацию при поддержке США и ЕС

Ирина Елагина
10:49 02.01.2023
В МИД РФ считают, что еще не поздно заставить Приштину отказаться от воинственных планов, которые чреваты дестабилизацией Балкан.
МИД РФ обеспокоен ситуацией в Косово из-за курса на эскалацию при поддержке США и ЕС
© Фото: Predrag Milosavljevic, XinHua, Globallookpress
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Руководство непризнанного Косово берет курс на эскалацию, страны Запада должны вмешаться и заставить Приштину отказаться от воинственных планов. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости прокомментировал ситуацию в Косово и стремление самопровозглашенной республики увеличить численность солдат НАТО в регионе.

«С огромной тревогой следим за эволюцией ситуации в Косово и вокруг нее. Мы видим, что косовские "власти" берут курс на эскалацию, при этом очевидно для нас, они опираются на поддержку, открытую и скрытую, со стороны их кураторов, прежде всего со стороны Евросоюза и Вашингтона», - отметил Грушко.

Дипломат уверен, что не исчерпаны возможности политического урегулирования конфликта.

«Все те, кто влияют на линию поведения Косово, должны оказать на нее давление в направлении поиска политического решения. Прежде всего, заставить Приштину отказаться от воинственных планов, которые чреваты дестабилизацией Балкан, и выполнить все ранее взятые на себя обязательства, вытекающие в том числе из брюссельского соглашения, которое предусматривает в качестве центрального элемента решения косовской проблемы создание сообщества сербских муниципалитетов», - подчеркнул Грушко.

Ранее сообщалось об обострении обстановки в Косово и Метохии, в ответ на задержания нескольких сербских полицейских косовские сербы возвели баррикады и с 10 декабря дежурят на трассах на севере края.

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