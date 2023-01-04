МИД РФ: Италия не может рассматриваться возможным гарантом мирного процесса на Украине

Захарова подчеркнула, что западные спонсоры Киева, среди которых Италия, наращивают поставки и не думают останавливаться.

© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Москве странно слышать предложения о посредничестве от стран, которые с начала спецоперации заняли агрессивную антироссийскую позицию и сознательно накачивают Украину вооружением. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Нам странно слышать предложения о посредничестве от стран, которые с самого начала специальной военной операции на Украине заняли недвусмысленную и весьма агрессивную антироссийскую позицию, не только поддержали кровавый киевский режим, но и оказывают ему существенную военную и военно-техническую помощь, сознательно накачивают Украину самыми современными вооружениями. Известно, что Италия наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники поставляет Киеву и противопехотные мины», - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ о готовности Италии выступить «гарантом» мирного урегулирования конфликта на Украине.

Дипломат отметила, что «данные безответственные действия не только множат количество жертв, в том числе среди гражданского населения Донбасса, затягивают завершение конфликта, но и чреваты втягиванием стран НАТО в прямое военное столкновение с Россией».

Мария Захарова также подчеркнула, что западные спонсоры Киева, среди которых и Италия, наращивают поставки и не думают останавливаться.

«Очевидно, что с учетом занятой Италией ангажированной позиции мы не можем рассматривать ее ни в качестве "честного брокера", ни возможного гаранта мирного процесса», - заключила Захарова.

Ранее желание стать посредником в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной выражал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Он готов стать посредником на переговорах в случае, если этого захотят обе стороны.

До этого в Милане протестующие выступали против отправки итальянского вооружения киевским властям и расширения санкций в отношении Российской Федерации. Митингующие растянули многометровый баннер с подписью «Хватит оружия Киеву и санкций против России».