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В центре Милана собрались протестующие, которые выступали против отправки итальянского вооружения киевским властям и расширения санкций в отношении России. Об этом сообщил один из организаторов шествия, представитель политической организации «Единая Италия» Амедео Авондет.

Митингующие растянули многометровый баннер с подписью «Хватит оружия Киеву и санкций против России».

Марш был организован бывшим мэром Рима Джанни Алеманно, который создал на прошлой неделе комитет под названием «Остановить войну». Его основной идеей является неучастие страны в конфликте на Украине.

«Наша страна из-за политики правительства оплачивает последствия кризиса, платя богачам, мультинациональным корпорациям и США. На манифестации были и российские флаги, но главное, что на ней были итальянские флаги, которые показывают, что прежде всего мы патриоты, которые любят свой народ», - сказал Авондет в беседе с РИА Новости.

По его словам, в конце декабря этого года он собирается посетить Россию в составе делегации «Единой Италии». В Москве он намерен провести встречу с представителями партии «Единая Россия», а в начале января зарегистрировать свое движение в качестве политической организации.

Ранее в Праге митингующие потребовали прекратить вооружать Украину. Участники акции протеста в столице Чехии потребовали прекратить вооружать Киев. Сообщалось, что митинг проходил в парке «Летна». По данным местной полиции, в нем принимали участие порядка 600 человек. Вместе с тем протестующие требовали национализации ПХГ, снижения цен на электроэнергию и прекращения ее экспорта.