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Опубликованы кадры выдвижения фрегата «Адмирал Горшков» на боевую службу.

Фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отметил, что «Адмирал Горшков» - это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В ходе дальнего похода российского фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков» будут отрабатываться пуски гиперзвуковых ракет «Циркон», а также крылатых ракет. Приказ отправить на боевую службу фрегат Северного флота отдал президент России Владимир Путин.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов