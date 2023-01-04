Установка, ударившая по позициям российских бойцов в Макеевке, была уничтожена

Также были уничтожены четыре пусковые установки РСЗО HIMARS в районе железнодорожной станции Дружковка.

© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, из которой украинские националисты обстреляли Макеевку. Об этом говорится в сообщении первого заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.

«Ответным огнем пусковая установка реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, уничтожена», - заявил он.

Помимо этого, российские бойцы разгромили еще четыре РСЗО HIMARS в районе железнодорожной станции Дружковка Донецкой Народной Республики. Также было уничтожено четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Вампир», восемь автомобилей и более 200 человек личного состава боевиков.

Минобороны России также сообщило подробности трагедии, произошедшей 1 января. По данным оборонного ведомства, причиной произошедшего стало использование мобильных телефонов российскими бойцами, несмотря на запрет.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов