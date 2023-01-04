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МО РФ сообщило подробности трагедии, произошедшей 1 января в Макеевке

01:26 04.01.2023
Согласно последним данным, число погибших российских военнослужащих увеличилось до 89 человек.
МО РФ сообщило подробности трагедии, произошедшей 1 января в Макеевке
© Фото: РИА Новости
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В Министерстве обороны России подробно рассказали о нанесенном ударе по пункту временной дислокации подразделения ВС РФ в населенном пункте Макеевка в ДНР.

Украинские националисты 1 января в 00:01 по московскому времени нанесли удар шестью снарядами из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США по позиции российских военнослужащих в Макеевке. Из них два реактивных снаряда были перехвачены дежурными средствами по противовоздушной обороне.

Другие четыре снаряда с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. От детонации боевых частей реактивных снарядов произошло обрушение перекрытий здания.

При разборе завалов железобетонных конструкций выяснилось, что количество погибших российских военнослужащих увеличилось до 89 человек. Как сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков, среди погибших оказался заместитель командира полка подполковник Бачурин.

Севрюков добавил, что после трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.

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