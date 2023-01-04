МО РФ: причиной произошедшего в Макеевке стало использование мобильных телефонов российскими бойцами

В Минобороны рассказали, как боевики засекли позиции российских военнослужащих.

© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости

ВСУ смогли обстрелять позиции российских военнослужащих в Макеевке, так как те пренебрегли запретом на использование мобильных телефонов. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

«Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника», - говорится в сообщении.

Уточняется, что противник смог определить координаты бойцов ВС РФ по мобильным телефонам и нанес ракетный удар. Севрюков подчеркивает: сейчас принимаются меры, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Также оборонное ведомство сообщило уточненные данные о погибших военнослужащих. На данный момент известно о 89 жертвах обстрела националистов.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов