Также ВКС РФ сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в районе Краматорска и Новопавловки.

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За минувшие сутки средства противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников украинских националистов в районах населенных пунктов Зеленый Гай Запорожской области, Благовещенка, Петровка, Кирилловка Донецкой народной республики и Кременная Луганской народной республики. Об этом на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, ВКС РФ сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в районе Краматорска и Новопавловки. Также с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 357 самолетов противника.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило подробности трагедии, произошедшей 1 января в Макеевке. Украинские националисты 1 января в 00:01 по московскому времени нанесли удар шестью снарядами из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США по позиции российских военнослужащих в Макеевке.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.