ВКС РФ сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в районе Краматорска и Новопавловки
Истребители Воздушно-космических сил России в рамках спецоперации за сутки поразили два украинских самолета - МиГ-19 и Су-25. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой народной республики и населенного пункта Новопавловка Николаевской области сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.
Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 357 самолетов противника.
Ранее Воздушно-космические силы ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Марково и Краматорск в Донецкой Народной Республике. Также были уничтожены иностранные наемники в Харьковской области.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов