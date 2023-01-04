ВКС РФ сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в районе Краматорска и Новопавловки

Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 357 самолетов противника.

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Истребители Воздушно-космических сил России в рамках спецоперации за сутки поразили два украинских самолета - МиГ-19 и Су-25. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой народной республики и населенного пункта Новопавловка Николаевской области сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 357 самолетов противника.

Ранее Воздушно-космические силы ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Марково и Краматорск в Донецкой Народной Республике. Также были уничтожены иностранные наемники в Харьковской области.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов