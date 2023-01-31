Число погибших после взрыва в мечети в Пешаваре возросло до 90 человек

Также увеличилось число раненых, более 200 человек были доставлены в больницу.

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В пакистанском Пешаваре продолжается спасательная операция, из-под обломков извлекли еще погибших. Теперь число жертв теракта возросло до 90, ранее сообщалось о 72 жертвах.

Как передает радиостанция Radio Pakistan, увеличилось также количество раненых: около 200 человек были доставлены в больницу. Примерно половину из них выписали, остальным оказывают медицинскую помощь.

Тела погибших передали родственникам, в провинции был объявлен траур в связи с произошедшим.

Взрыв произошел днем в понедельник, 30 января. Террорист-смертник взорвался в мечети во время молитвы, часть здания обрушилась. Спасатели продолжают извлекать тела людей из-под обломков.