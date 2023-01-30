Опубликованы кадры с места взрыва внутри мечети Пешевара в Пакистане
Мечеть, где произошел взрыв находится рядом с полицейским участком около границы с Афганистаном.
© Видео: @Alertistan, Twitter © Фото: andy_abdulwasay, twitter
Террорист-смертник взорвался внутри мечети в пакистанском городе Пешавар. Об этом сообщает Geo TV.
Согласно сообщению, смертник находился в первом ряду во время молитвы, когда он взорвал себя, ранив десятки верующих. Сама мечеть расположена рядом с местным полицейским участком недалеко от границы с Афганистаном.
Сообщается о 17 погибших и более 90 раненых в результате взрыва. По словам медицинских работников, в критическом состоянии находятся более 10 человек.