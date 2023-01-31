Число жертв взрыва в мечети Пешавара увеличилось до 72

Пострадали, по имеющимся данным, не менее 150 человек.

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По обновленным данным, жертвами взрыва в мечети в Пешаваре стали 72 человека. Утром вторника 31 января спасатели вытащили из-под обломков еще девять тел, как сообщает телеканал Geo.

«Число жертв разрушительного нападения террориста-смертника в переполненной мечети на территории полицейского участка в Пешаваре возросло до 72 человек», - говорится в публикации.

Среди погибших был имам мечети. Также не менее 150 человек, по имеющимся данным, были ранены.

Террорист-смертник взорвался в центральном зале мечети в пакистанском Пешаваре 30 января. Он находился в первом ряду во время молитвы.