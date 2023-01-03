Путин поручил подключить гражданские больницы к оказанию медпомощи раненым в СВО

Срок исполнения поручения установлен до 15 января текущего года.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения совместно с Минобороны РФ проработать возможность подключения гражданских больниц к оказанию медицинской помощи и реабилитации раненым в ходе проведения специальной военной операции.

«Минздраву России совместно с Минобороны России представить предложения о возможности использования медицинских организаций, подведомственных Минздраву России, для оказания лицам, участвовавшим в специальной военной операции, медицинской помощи в стационарных условиях и их реабилитации», - говорится в тексте поручения на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения установлен до 15 января текущего года. Ответственными за выполнение поручения назначены министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее президент России поручил Министерству обороны РФ доложить об обеспечении участников спецоперации до 1 февраля. Речь идет об обеспечении вооружением, обмундированием, военной техникой и экипировкой.

До этого лидер российского государства подписал закон о квотах на обучение для героев специальной военной операции РФ на Украине и детей военных. Согласно документу, герои СВО и некоторые категории детей военных смогут поступать в вуз без вступительных экзаменов.