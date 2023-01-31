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Пушилин заявил, что западные танки не изменят положение Украины

Анастасия Бобылева
07:50 31.01.2023
России есть что противопоставить западной технике, отметил он.
Пушилин заявил, что западные танки не изменят положение Украины
© Фото: Master Sgt. Matthew Plew, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Поставки западных танков не повлияют на положение Украины и станут мишенью для России. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Что касается объявленных Западом планов по поставкам Украине танков, то не вызывает сомнений, что все они станут мишенью для российской армии, как и вся предыдущая бронетехника», - считает он.

По его мнению, танки ничего не решат, так как РФ способна им противодействовать.

Накануне правительство Германии объявило о решении поставить Киеву 14 танков Leopard 2, хотя ранее неоднократно отказывалось от этой идеи. После этого в Мюнхене прошел массовый митинг за завершение экономической войны и установление мира. Демонстранты прошлись перед зданием местной администрации с плакатами с критикой немецких властей.

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