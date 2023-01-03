Ледяной дождь надвигается на Москву

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Очередная волна непогоды накроет столицу 3 января. МЧС распространило штормовое предупреждение из-за надвигающегося на Москву ледяного дождя.

«В период с 13:00 часов с сохранением до конца суток 3 января местами в Москве ожидается ледяной дождь. Местами налипание мокрого снега, гололед», - говорится в информации ГУ МЧС России по столице.

По данным городского хозяйства столичной мэрии, с полуночи 3 января в Москве идет сильный снегопад, прирост снега составил до 3-4 см. Метель по прогнозам синоптиков продлится до 4 января и сменится в дневные часы 3 января дождем с повышением температуры воздуха до +3-4 градусов.

Ранее сообщалось, что в 2 января в Москве был побит температурный рекорд 2007 года: это была самая теплая ночь в начале года XX века. А на Рождество в столице обещают резкое похолодание до минус 27 градусов.