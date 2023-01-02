Температура воздуха в Москве 2 января побила рекорд 2007 года

Новый год в столице начался с рекордного для января тепла - такой температуры воздуха в Москве не было со 2 января 2007 года.

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Аномально высокая температура воздуха плюс 6,2 градуса отмечена в Москве в полночь 2 января. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале о рекордно теплом начале нового года в столице.

«В начале минувшей ночи в Москве наблюдались аномально высокие температуры - в полночь на базовой метеостанции города, ВДНХ, термометры показали плюс 6,2, в час ночи было плюс 5,7, в 2 часа - плюс 4,1», - сообщил синоптик.

По данным многолетних метеонаблюдений, 2 января 2023 года погода в Москве побила очередной рекорд.

«Все эти значения превышают суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 2 января, составлявший плюс 3,6 и принадлежавший 2007 году», - отметил Леус.

Аномально теплая погода в столице держалась несколько часов: с полуночи до трех часов ночи. Впереди у москвичей новое погодное испытание: к Рождественскому Сочельнику регион ждет резкое похолодание до минус 27 градусов.