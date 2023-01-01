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Синоптики предупредили о 30-градусных морозах в Москве на Рождество

Анна Касаткина
20:08 01.01.2023
Днем в столице будет минус 20 градусов, ночью — на 10 градусов холоднее.
Синоптики предупредили о 30-градусных морозах в Москве на Рождество
© Фото: Nikolay Gyngazov GlobalLookPress
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Сильные морозы — до минус 20 днем и местами до минус 30 ночью — ожидаются в Москве на Рождество, 7 января. Об этом РИА Новости сообщил синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, смещаться в сторону отрицательных значений после оттепели температура начнет утром 2 января, из-за этого на дорогах возможна гололедица с толщиной льда до 2-7 миллиметров. Первое серьезное похолодание ожидается к ночи 5 января — до минус 5-10 градусов. К вечеру 6 января температура опустится уже до минус 20.

«Седьмого января благодаря гребню антициклона станет малооблачно, и на фоне интенсивного радиационного выхолаживания воздуха и мощной адвекции арктического воздуха ударят настоящие рождественские морозы! В сумерках до минус 20-25, местами 25-30 мороза, в светлое время суток — минус 15-20», — сообщил он.

По словам Тишковца, аномально холодно будет и воскресенье, 8 января.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, заявил, что похолодание в столице будет особенно заметным 6 января. Ожидается мину 15 градусов ночью и не выше минус 10 днем, что на пять градусов ниже нормы, сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее «Звезда» показала последствия ледяных дождей в Москве. На улицах столицы образовалась сильная гололедица, дороги и здания покрылись ледяной коркой. 

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