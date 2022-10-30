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В ДНР сообщили об обнаруженных в Горловке противопехотных минах «Лепесток»

Анастасия Бобылева
09:45 30.10.2022
Штаб Территориальной обороны республики сообщил о разбросанных в Горловке минах «Лепесток».
В ДНР сообщили об обнаруженных в Горловке противопехотных минах «Лепесток»
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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В городе Горловка Донецкой Народной Республики обнаружили запрещенные противопехотные мины «Лепесток», оставленные украинскими военными. Об этом заявили в штабе Территориальной обороны ДНР.

«В Горловке по ул. Островского обнаружены сброшенные ВФУ запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток"», - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

ВСУ регулярно обстреливают территорию ДНР минами «Лепесток». Зачастую жертвами снарядов становятся мирные жители. Так, недавно один из жителей Донецка пострадал при разрыве снаряда, не заметив его под ногами.

В МИД РФ призвали ООН и Красный Крест запретить Киеву использовать мины «Лепесток». Ведомство предупредило, что их применение может привести к гуманитарной катастрофе.

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