Коварство «Лепестка»: коптер «Звезды» пролетел над украинским минным полем

Эти мины очень коварны - их корпус окрашен в коричневый цвет. В осеннем лесу они идеально сливаются с земной поверхностью. В условиях боевых действий, когда обстановка меняется стремительно и обстоятельства требуют быстрых и решительных мер, их очень легко не заметить.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры с коптера - они показывают опасность украинских мин «Лепесток», дистанционно поставленных врагом на территории Донбасса.

Мины очень коварны - их корпус окрашен в коричневый цвет. В осеннем лесу они идеально сливаются с земной поверхностью. В условиях боевых действий, когда обстановка меняется стремительно и обстоятельства требуют быстрых и решительных мер, их очень легко не заметить.

Съемочная группа «Звезды» посетила украинские минные заграждения уже в спокойной обстановке. Но даже так перемещаться по минному полю крайне опасно. Поэтому над «Лепестками» пустили коптер.

Ранее «Звезда» показала, как российские танки выдавливают украинцев из ДНР.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов