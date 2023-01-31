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В Волгоград к 80-летию сдачи Паулюса прибыл «Поезд Победы» с инсталляцией эпохи ВОВ

Тимур Шерзад
Ярослава Коценко
18:40 31.01.2023
Восемьдесят лет назад в Волгограде практически завершилась переломная битва Великой Отечественной войны. Сегодня благодарные потомки вспоминают подвиг дедов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Восемьдесят лет назад, 31 января 1943 года, в Сталинграде сдался в плен командующий 6-й армией вермахта фельдмаршал Фридрих Паулюс. А через два дня Красная армия одержала окончательную победу в Сталинградской битве, которая переломила ход всей Великой Отечественной войны. В Волгограде в эти дни идут масштабные приготовления к этой памятной дате - Ярослава Коценко расскажет подробнее.

В Волгограде к самой торжественной части празднования годовщины освобождения города от фашистов готовы - сегодня состоялась генеральная репетиция парада в честь победы в Сталинградской битве. 

Здесь многие места сражений намеренно сохранили такими, какими они были в феврале 1943-го. Как например, так называемый «остров Людникова». Спустя 80 лет здесь собрались герои тех дней и их потомки.

Тут остались только руины. «Остров Людникова» напоминает о том, что тут происходило во время войны.  

А здание железнодорожного вокзала, напротив, полностью восстановили после бомбежек и артударов. На перроне сегодня волгоградцы встречают состав №1. В 12 вагонах - первая в мире передвижная инсталляция, погружающая зрителя в эпоху Великой Отечественной.

Тут показан масштаб событий, можно понять и прочувствовать подвиг советского народа. В одном из вагонов даже воссоздали окопы.

С исторической достоверностью воссоздано все в музее «Память», который находится там, где сдался в плен Паулюс. В подвале бывшего универмага располагался штаб фельдмаршала Третьего рейха. А сейчас там активно проводятся масштабные реконструкции, где зритель полностью погружается в атмосферу военного времени. Костюмы, предметы, декорации - все то, что было 80 лет назад.

«Вот так выглядело последнее убежище командующего 6-й немецкой армии. Обстановка - историческая. На столе даже бутылка коньяка и пачка кофе. Все как 80 лет назад», - прокомментировала корреспондент. 

А герои-победители сегодня собрались в музее-заповеднике «Сталинградская битва». Здесь они встретились с «внуками Сталинграда» - участниками одноименной молодежной акции.

«Молодому поколению надо будет изучить подробно по дням развитие Сталинградской битвы и быть достойными наследниками этой победы», - подчеркнул участник Сталинградской битвы Евгений Рогов на этой встрече. 

Здесь же показали и новую книгу о легендарном командующем 62-й армией Василии Чуйкове. Он командовал обороной города от нацистов. Представил труд лично внук военачальника.

Кроме этого, прошли и экскурсии по экспозициям, приуроченным к юбилею сталинградской победы.

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