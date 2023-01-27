Блокадница рассказала, как смотрела салют на руках у мамы в день освобождения Ленинграда
Жительницы блокадного Ленинграда в разговоре со «Звездой» поделились воспоминаниями о дне полного освобождения города.
Елена Кан и Татьяна Фомина, пережившие блокаду, рассказали, каким им запомнилось 27 января 1944 года, когда была окончательно снята 872-дневная блокада родного города. В этот день на берегах Невы гремел торжественный артиллерийский салют.
«Вместе со мной было пол-Ленинграда - они все не стеснялись своих слез... Все себя очень почувствовали свободными. То напряжение, которое мы переживали все 900 дней блокады, тут моментально разошлось, мы были счастливы», - сказала Елена Кан.
Жительница Ленинграда Татьяна Фомина описала эпизоды, которые она помнит до сих пор, несмотря на то что тогда была совсем маленькой девочкой.
«Салют был, и мы вышли на Неву, и я на руках у мамы видела этот салют, это я запомнила. Счастье было, и слезы на глазах, сами понимаете, со слезами на глазах вся эта победа», - добавила она.
Фомина рассказала, что из-за ужасающих условий жизни в городе во время блокады ее руки и ноги выглядели «как палочки», а сердце «билось сквозь грудь», но врачам чудом удалось спасти ей жизнь.