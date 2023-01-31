Друг Дроздова допустил выписку телеведущего на этой неделе

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Известный телеведущий Николай Дроздов может быть выписан из больницы на этой неделе. Об этом рассказал друг Дроздова, художник Константин Мирошник.

«Анекдоты рассказывает, веселый. На этой неделе выпишут, долечиваться надо два месяца, но он дома не будет - будет опять путешествовать. У него много дел, работы, его ждут лекции», - сказал Мирошник в беседе с RT.

Напомним, вчера, 30 января, Николай Дроздов попал в больницу с переломом восьми ребер. 85-летний телеведущий упал около дома на юго-западе Москвы, когда возвращался с работы в МГУ. Его супруга Татьяна сказала «Звезде», что его состояние здоровья после госпитализации улучшилось.