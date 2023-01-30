В стране и мире Жена Дроздова сообщила о возможной скорой выписке телеведущего из больницы Игнат Далакян По словам Татьяны Дроздовой, на данный момент рядом с телеведущим находится его младшая дочь. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Жена известного телеведущего Николая Дроздова Татьяна в беседе со «Звездой» сообщила об улучшении здоровья своего мужа. «Рядом с ним дочка находится младшая, она о нем заботится, так что получше. Это вообще процесс долгий. Может быть, если через недельку его выпишут, то потом будет еще дома восстанавливаться», - сказала Татьяна Дроздова. Напомним, что Николай Дроздов попал в больницу с переломом восьми ребер. 85-летний телеведущий упал около дома на юго-западе Москвы, когда возвращался с работы в МГУ. Экспертное мнение и аналитика