Песков заявил, что Трамп не далек от правды в своих словах об окончании конфликта на Украине

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Президент США Джо Байден мог бы положить конец украинскому конфликту очень быстро, однако он не желает этого делать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он мог бы закончить украинский конфликт за 24 часа.

«Теоретически господин Трамп не далек от правды. Президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро», - сказал Песков.

Сделать это можно, дав указание киевскому режиму, а «ключ от киевского режима» находится в руках у Вашингтона, подчеркнул представитель Кремля.

«Вместе с тем сейчас мы видим, что руководитель Белого дома не хочет этого делать, не хочет использовать этот ключ. Наоборот, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием», - добавил Песков.

Ранее обозреватель The Washington Post Лиз Слай предположила, что будущее Украины будет зависеть от выборов в США в 2024 году. Судьба государства все больше связана с событиями, которые украинские власти не в состоянии контролировать, отметила она.